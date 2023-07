Castrovillari, cinque giorni di stop per il Cup dell’ospedale

Cinque giorni di stop forzato anche per il Centro di prenotazione unico (Cup) dell’ospedale di Castrovillari. L’obiettivo è sostanzialmente legato alla necessità di consentire la migrazione dei dati degli utenti verso il nuovo sistema regionale di prenotazione.

Il servizio sarà sospeso da domani 13 luglio (dalle ore 12) sino a lunedì 17 luglio, alle ore 8. Rimarrà regolarmente attivo, invece, il servizio di accettazione e il pagamento ticket, vale a dire due servizi che sono diventati vitali per un’area di prenotazione che, ogni giorno, fa segnare la presenza di centinaia di utenti. Cittadini che si recano proprio all’ospedale Pasquale Ferrari di Castrovillari, e questo anche da comuni abbastanza lontani a livello chilometrico, per arrivare alla prenotazione delle visite o di esami assolutamente importanti per la loro salute.

Il provvedimento è stato annunciato attraverso un manifesto che, a firma del direttore generale, Antonio Graziano, avvia un percorso che dovrebbe migliorare l’attività di prenotazione all'interno di un presidio ospedaliero che, da alcuni anni, non ha certo esaltato il percorso di prenotazione degli utenti della Sanità nell'area del Pollino, dell'Alto Ionio e della Valle dell’Esaro. Un luogo fisico dove sono spesso concentrate utenze che territorialmente superano i 100mila abitanti.

