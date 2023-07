Cosenza, aggredita dall’ex marito mentre era in macchina

Una lite e poi l’aggressione. Una donna di Cosenza è ricoverata in ospedale dopo essere stata picchiata dal suo ex marito. E’ accaduto nella tarda sera di martedì subito dopo lo svincolo della strada statale Silana-Crotonese. La donna era a terra sul ciglio della strada con evidenti ferite sul volto. A notarla sono stati alcuni automobilisti che l’hanno vista mentre stavano percorrendo la strada dirigendosi verso il centro città. Secondo quanto si è appreso, la donna si trovava in quella zona in macchina con il suo ex e dopo un furibondo litigio l’uomo l’avrebbe aggredita colpendola anche al viso.

La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare la Polizia. Gli agenti della squadra volante si sono immediatamente recati sul posto e hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all’Annunziata. Giunta al Pronto soccorso dell’Annunziata, la donna è stata visitata e - come da prassi - è stato applicata la procedura prevista dal Codice Rosso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Volante coordinati dal questore Michele Maria Spina, ma sulla vicenda stanno lavorando anche i carabinieri della Compagnia di Cosenza. Immediatamente è stato informato dell’accaduto anche il pm di turno della Procura di Cosenza. Sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari proprio perché si tratta di un caso molto delicato e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo. Ciò che è certo è che la donna è stata aggredita e si trova ricoverata nell’ospedale di Cosenza.

