Tar: nessun referendum per i residenti. Campora resta frazione di Amantea

«Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto, ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio regionale della Calabria 82/2022, la delibera di giunta regionale 568/2022 e il decreto del presidente della Regione 109/2022». Con la pubblicazione della sentenza da parte del Tar di Catanzaro, chiamato in causa dal Consiglio di Stato che aveva evidenziato i limiti della decisione assunta dall’ente regionale, viene accolto il ricorso proposto dal Comune di Amantea: nessun referendum consultivo per verificare, tra i residenti di Campora San Giovanni, la possibile annessione alla vicina Serra d’Aiello e, soprattutto il mantenimento dello status quo.

La città di Amantea continuerà dunque ad essere composta dal capoluogo e dalle frazioni che ne disegnano il circondario, tra cui anche e soprattutto Campora San Giovanni. Almeno per il momento la nascita di Temesa futura resta nel libro dei sogni, mentre poco o nulla si è fatto per riportare alla luce la Temesa storica, che resta sepolta in attesa di fondi da destinare a ricerche e scavi.

