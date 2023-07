Nuovi dirigenti scolastici e conferme, il quadro a Cosenza e in provincia: novità al “Telesio” e al “Fermi”

Trasferimenti, conferme e sostituzioni dei presidi, immissioni in ruolo dietro l’angolo per i docenti, mobilità annuale un po’ più lontana e incarichi annuali sullo sfondo. La scuola cosentina si rosola al sole di luglio lavorando senza sosta per l’anno che verrà. Un giorno prima del previsto, venerdì 14, sono arrivati i movimenti dei dirigenti scolastici che erano attesi appunto per metà mese.

Non si muovono

L’Ufficio scolastico regionale ha messo nero su bianco il nome di ventuno capi d’istituto che alla scadenza dell’incarico sono stati confermati nella precedente sede di servizio.

Si tratta della preside del Liceo scientifico “Pitagora” di Rende Alisia Arturi, di Graziella Cammalleri (Ipseoa-Ita “Mancini Tommasi” di Cosenza), Elisabetta Cataldi (Iis "Lc-Isa” di Castrovillari), Mariella Chiappetta (Ic Mangone-Grimaldi), Lorenzo Ciacco (Istituto comprensivo di Cerisano), Alfonso Costanza (Ipsia-Ita di Trebisacce), Elena Cupello (Ipseoa di Paola), Miriam Curti (Itcg-Ipsia-Ipsc) di Paola, Gianmarco D’Ambrosio (Scuola secondaria di primo grado di Castrovillari), Angela De Carlo (Itcg-Ipsia-Ipsc di Amantea), Elisabetta D’Elia (Liceo scientifico di Trebisacce), Graziano Di Pasqua (Lc-Isa-Ita-Itt-Ls-Ipsia di Cetraro), Rosina Gallicchio (Istituto comprensivo Roggiano-Altomonte), Antonella Gravina (Istituto comprensivo di Rende Centro), Giuseppe Francesco Mantuano (Istituto comprensivo di Cetraro), Saverio Ordine (Istituto comprensivo “Caloprese” di Scalea), Mirella Pacifico (Istituto comprensivo di Mandatoriccio), Francesco Talarico (Istituto comprensivo “G. Pucciano” di Bisignano), Laura Tancredi (Liceo scientifico di Scalea), Franca Tortorella (Ipsia-Iti di Acri), Aldo Trecroci (Liceo scientifico “Scorza” di Cosenza).

Con la valigia

Invece la preside Maria Cristina Rippa è stata assegnata all’Istituto comprensivo Rende Quattromiglia, Vincenzo Tedesco al Liceo scientifico “Enrico Mattei” di Castrovillari, Raffaele Marsico all’Istituto comprensivo Carolei Dipignano – Valentini, Franco Murano all’Istituto comprensivo “Beato Francesco Maria Greco” di Acri, Rosanna Rizzo al Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza, Domenico De Luca va a dirigere il Liceo classico “Bernardino Telesio” di Cosenza, Adele Zinno l’Istituto comprensivo Montalto - Lattarico - Rota Greca - San Benedetto Ullano, Maria Teresa Di Guglielmo l’Istituto comprensivo di San Lucido, Alessandra Morimanno l’Istituto comprensivo di S. Pietro in Guarano.

Gae non ancora esaurite Non sono molte le Graduatorie a esaurimento (Gae) che in provincia di Cosenza hanno ancora precari in attesa, tra l’altro quasi tutte con pochi nomi in elenco: A001 (1 prof in attesa), A009 (3), A017 (1), A018 (4), A020 (1), A021 (1), A026 (1), A031 (3), A037 (1), A045 (20), A046 (127), A047 (17), A054 (8), A066 (2), AA24 (1), AAAA (398), AB25 (1), ADAA (15), ADSS (19), EEEE (180), PPPP (48).