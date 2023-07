Turista gravemente ustionato a Mandatoriccio mentre accendeva il barbecue. Trasferito a Taranto

Concitati momenti di paura si sono vissuti ieri mattina nel complesso turistico "Le Ginestre" a Mandatoriccio mare, dove un uomo è rimasto gravemente ustionato mentre tentava di accendere il barbecue. A quanto si è appreso, l'uomo vista la giornata di festa e le temperature estive pare avesse deciso di accendere il barbecue e cucinare all'aperto una grigliata. Per accendere la carbonella, però, pare abbia utilizzato del liquido infiammabile tipo alcol. Una imprudenza che gli è costata cara poiché non è riuscito a gestire il fuoco di ritorno, con una violenta fiammata che si è sprigionata all'improvviso e che pare lo abbia colpito in pieno. Sembra infatti che sia rimasto ustionato nella parte superiore del torace e del volto nonché alle braccia.

Subito è scattata la richiesta di aiuto e sul posto è giunta sul posto una autoambulanza del servizio di 118. I sanitari di turno si sono subito resi conto delle gravità delle condizioni del ferito disponendo per un suo immediato trasferimento in un centro attrezzato. Da qui la richiesta di intervento dell'elisoccorso che è atterrato in uno spazio adiacente al complesso residenziale e turistico davanti agli occhi preoccupati di parenti e amici e non he degli altri villeggianti. L'uomo, di origine campana, ma in vacanza sul litorale Ionico, è stato caricato sul veicolo di soccorso ed è stato trasferito a Taranto che è risultato il primo centro più vicino e soprattutto con un posto disponibile per grandi ustionati.