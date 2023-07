Che rischio a Trebisacce, auto finisce sulla spiaggia piena di bagnanti: nessun ferito

Auto sulla spiaggia, sfiorata la tragedia sul lungomare Bandiera blu dove erano presenti in quel tratto, almeno un centinaio di persone rimaste miracolosamente illese. La cronaca. Una Hyundai elettrica lasciata incustodita dal suo proprietario che non si è reso conto, considerando il minimo rumore delle ibride, del motore acceso, in località 108 nella zona nord di Trebisacce, in direzione Villapiana, ha terminato la sua corsa sull'arenile, dove erano presenti numerosi bagnanti, uomini, donne e bambini, che si stavano godendo una giornata di relax nelle acque limpide e pulite del mare trebisaccese. Ad un tratto, quasi come un brutto sogno, hanno raccontato residenti e turisti, abbiamo visto l'auto scendere verso di noi. Abbiamo lasciato ogni cosa per metterci in salvo. Grazie al cielo solo tanta paura ma nessun ferito.

In stato confusionale per l'accaduto anche il titolare della berlina. Con il fuggi- fuggi generale "come uno tsunami", hanno detto ancora chi era presente in quel momento, sono stati allertati i soccorso. Sul litorale sono giunte le ambulanze del 118 di stanza alla Pet presso l'Ospedale "Guido Chidichimo", i Carabinieri della locale Stazione guidati dal luogotenente Natale Labianca ed i Vigili del Fuoco Gruppo B appartenenti al Distaccamento permanente di Castrovillari che con un mezzo meccanico in loro uso, hanno provveduto, con non poche difficoltà, a recuperare l'auto e mettere in sicurezza l'intera area. Dopo un'ora abbondante è stato sistemato ogni cosa ed è ritornato il sereno sulla spiaggia. Con il pericolo scampato.