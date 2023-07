Pesante denuncia del sindaco di Scalea: “I concittadini hanno manomesso la condotta idrica: è davvero troppo!”

"Questo è davvero troppo. Qualcuno dei nostri “cari concittadini” ha manomesso la condotta idrica che porta l’acqua in contrada Piano Grande, chiudendo una saracinesca". È quanto reso, con grande e comprensibile amarezza, dal sindaco, Giacomo Perrotta, che, dopo aver seguito anche la questione legata a una diminuzione della portata idrica, preannunciata dalla Sorical, a causa di un problema all'acquedotto Molina, ha deciso di fare formale denuncia in merito. "Provvedo subito a sporgere denuncia - ha, infatti, dichiarato lo stesso sindaco scaleota - ma, con il cuore, mi permetto di dire ai responsabili che devono vergognarsi. Per quanto riguarda l’intervento della Sorical nel Campo Pozzi Molina, ad Orsomarso, lo stesso è ancora in corso".