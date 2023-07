Corigliano Rossano, cucciolo abbandonato tra i rifiuti nel cimitero

Bel gesto di alto senso civico quello compiuto da un dipendente comunali in forza ai servizi cimiteriali nell'area urbana di Rossano. L'uomo, Arturo Parigino, è riuscito a salvare un cucciolo destinato a morte certa abbandonato in un sacchetto di plastica e gettato nel cassonetto dei rifiuti.

A quanto si è preso ieri mattina all'alba , attorno cinque del mattino, nei cassonetti all'ingresso del cimitero dell'area urbana di Rossano sono stati trovati due sacchetti di plastica all'interno dei quali vi erano rispettivamente due cuccioli di cane. Un ritrovamento che ha indignato tutti i dipendenti in servizio, ( Piero Altavilla, Vincenzo Viraldi e Simone Spataro) che si sono adoperati per dare man forte al collega che non ha perso un attimo nel tentativo di salvarli. Per fortuna i cassonetti erano stati svuotati qualche ora prima dai camion della ditta che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali, compreso l'umido del comune di Rossano. Al solerte impiegato non è sfuggito quel movimento quasi impercettibile all'interno di quella busta di plastica e un respiro flebile. Subito si è lanciato all'interno del cassonetto prelevando i due sacchetti. Purtroppo per uno dei due cuccioli non c'è stato nulla da fare, aveva già smesso di respirare.