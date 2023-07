Mobilità annuale e assunzioni in Calabria, l’Usr ha fissato le scadenze

Faccia a faccia decisivo. L’Ufficio scolastico regionale s’è confrontato con i sindacati di categoria lunedì pomeriggio a Catanzaro. All’ordine del giorno anzitutto le immissioni in ruolo al 50% dalle Graduatorie a esaurimento (Gae) e al 50% dalle Graduatorie di merito (Gm) degli ultimi concorsi. In apertura della riunione i vertici dell’Usr hanno illustrato un prospetto sul numero degli aspiranti docenti presenti tanto nelle Gm quanto nelle Gae, con divisione in base alle varie classi di concorso, e poi le disponibilità effettive.

Dopo una rapida consultazione, è spiegato in una nota, la Uil Scuola Rua ha fatto presente che nel tabulato fornito c’erano dei refusi per quanto riguarda alcune classi di concorso, per esempio su A034 (Scienze e tecnologie chimiche) risultavano zero aspiranti e sette disponibilità, quando invece sono inseriti a pieno titolo 25 aspiranti da Gm 2022. In questo caso agli aspiranti è inibito l’accesso alla piattaforma per la presentazione dell’istanza per partecipare alla procedura informatizzata.

«Per questo motivo – ha commentato il segretario regionale della Uil Scuola Andrea Codispoti – abbiamo chiesto che venga fatto un controllo di tutte le graduatorie prima dell’apertura dei termini di presentazione. L’amministrazione ha risposto che non c’è più tempo per tale controllo e chiesto alle organizzazioni sindacali di segnalare via mail eventuali ulteriori errori.

I tempi

La dottoressa Iunti ha poi snocciolato le date per la presentazione delle istanze utili a partecipare alla procedura informatizzata delle immissioni in ruolo. Per la Fase 1 (scelta della classe di concorso e della provincia di destinazione) ci sarà tempo fino alle ore 23.59 di oggi. Il 21 luglio arriverà la pubblicazione della provincia e la classe di concorso assegnata. L’amministrazione ha garantito la pubblicazione di tutte le disponibilità sui siti dei vari Ambiti territoriali provinciali. Per la Fase 2 (scelta della sede a seguito di assegnazione provincia/classe di concorso) ci sarà tempo da venerdì 21 luglio alle 23.59 di domenica prossima 23 luglio. Martedì 25 sarà pubblicata la sede di servizio. Dal 26 o dal 27 luglio avrà invece inizio della call nazionale che permetterà a quanti non hanno ottenuto l’immissione in ruolo in provincia di Cosenza o in Calabria, di tentare d’essere assunti in una regione/provincia differente. L’Ufficio scolastico regionale ha chiesto che «qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che intendono mantenere, dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s.2023/24».

La chiusura delle operazioni per le immissioni in ruolo è prevista per 22 o 23 agosto. Completate le operazioni relative alle immissioni in ruolo, l’Usr ha anticipato che nella settimana dal 21 al 26 agosto si procederà con le supplenze assegnate ai precari delle Gps.