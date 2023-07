Scalea, maltrattava la compagna: condannato a cinque anni

Il Tribunale di Paola ha condannato a 5 anni di reclusione un uomo di Scalea accusato di aver maltrattato e cagionato lesioni alla sua compagna. La donna si è costituita parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Teresa Sposato. Stessa decisione è stata presa dallo sportello antiviolenza “La Ginestra”, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Spinelli.

I giudici hanno condannato l’uomo anche a risarcire le parti civili L’avvocato Teresa Sposato, anche in qualità di presidente di “La Ginestra”, ha espresso soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale, che «riconosce l’importanza del nostro lavoro nella tutela delle vittime di violenza. Continueremo a impegnarci per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste problematiche e per offrire supporto a chiunque ne abbia bisogno. Questa decisione è un importante segnale di riconoscimento per le organizzazioni e gli enti che, come “La Ginestra” si dedicano alla prevenzione e all’assistenza alle vittime di violenza, dimostrando l’importanza del loro ruolo nella ricerca di giustizia. Dunque, con questa sentenza di condanna non ha vinto soltanto la parte civile ma tutte le donne vittime di violenza e “La Ginestra” che da anni accompagna le donne lungo la strada della libertà e della giustizia».