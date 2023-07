Cassano, si accascia al suolo a causa di un malore mentre si reca a far la spesa: muore una donna

Quaranta gradi, la temperatura registrata oggi in città nelle ore più calde. Ma in giro l’afa era ancora più opprimente, asfissiante. Una canicola che il fisico della signora Silvana non ha retto. Una sospetta ipertermia, vale a dire l’ipotesi di un decesso a causa (o concausa) del caldo estremo di questi giorni, è quella al momento più probabile per spiegare la morte della sessantenne cassanese venuta a mancare ieri all’affetto dei propri cari e vittima delle alte temperature causate da Caronte, l’anticiclone africano che impera in questi giorni in particolare nel Sud Italia.

Secondo quanto s’è potuto ricostruire dopo la morte, la signora era uscita a piedi ieri mattina come spesso accadeva per fare la spesa e acquistare i beni di prima necessità.

