Scuola a Cosenza, 1.245 cattedre per assumere i docenti

Fuori i numeri dei docenti. Emergono i primi dati relativi alle cattedre disponibili per le assunzioni. Quest’anno le scadenze appaiono tutte in linea coi tempi, almeno a giudicare dal cronoprogramma che l’Ufficio scolastico regionale ha comunicato ai sindacati e che pubblichiamo nella scheda di fianco.

È filtrato un prospetto in cui sono chiarite tanto le disponibilità quanto le assunzioni previste e i precari presenti sia nelle Graduatorie di merito (Gm) degli ultimi concorsi che nelle Graduatorie a esaurimento (Gae). In Calabria risulta possibile effettuare 1.245 assunzioni. Spetterà al ministero, ora, stabilire i numeri definitivi. Oltre che per le immissioni in ruolo, i posti disponibili saranno utilizzati in un secondo momento per la cosiddetta “call veloce” che consente l’assunzione in una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in Gae e/o Gps. Per quanto riguarda la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), delle quali mercoledì pomeriggio Palazzo Lecce ha pubblicato le graduatorie provvisorie provinciali e interprovinciali, i posti da occupare dovranno essere recuperati all’interno dell’Organico di fatto. Ciò che emerge con chiarezza sinora è l’anticipo dei tempi rispetto agli anni passati. Mette l’accento su questo argomento il segretario calabrese della Uil Scuola Rua, Andrea Codispoti, sottolineando il «buon lavoro» tanto dell’Ufficio scolastico regionale quanto degli Ambiti territoriali provinciale.

Largo ai numeri

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia risultano 124 disponibilità in tutta la Calabria e saranno interamente destinate alle assunzioni. In provincia di Cosenza emergono 67 disponibilità. Nelle Graduatorie di merito (Gm) risultano 34 precari, nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) 33. Per il Sosteno nell’Infanzia 85 disponibilità in Calabria e altrettante assunzioni, 26 disponibilità in provincia di Cosenza con 13 precari nelle Gm e altrettanti nelle Gae. Per la scuola Primaria 193 disponibilità a livello regionale e 193 assunzioni previste. Nel Cosentino 80 disponibilità, 40 precari nelle Gm e altrettanti nelle Gae. Per il Sostegno della Primaria 104 disponibilità in Calabria e 104 assunzioni previste. Nel Cosentino 23 disponibilità con 23 precari nelle Gm e nessuno nelle Gae.

Per ciò che concerne il Sostegno nella Secondaria di primo grado ci sono 93 disponibilità in Calabria e dovrebbero scattare altrettante assunzioni. Nel Cosentino le disponibilità sono pari a 14. Sostegno Secondaria di secondo grado: 38 disponibilità e altrettante assunzioni. Nel Cosentino 8 disponibilità con 15 precari nelle Gm e 1 solo nelle Gae.