Casa dell'orrore a Paola: violenze sessuali su moglie e figlia, sassate ai figli maschi: resta in carcere il pastore

I pastori e le violenze primitive. L’ultima indagine dei Carabinieri della Compagnia di Paola ha portato alla luce le agghiaccianti vicende di una casa dell’orrore, con una bambina violentata e i figli maschi costretti a sottostare al padre-padrone. Il Gip non ha creduto alle difese del pastore ascoltato nei giorni scorsi - “stanno provando a incastrarmi” ha riferito al giudice - e lo ha lasciato in carcere. Il 50enne arrestato, alcuni anni fa è stato tra l’altro al centro di una storia di omicidio. Nel 2011 sarebbe stato brutalmente aggredito da Guido Serpa, un altro pastore che avrebbe anche provato ad ucciderlo. Guido Serpa però fu poi ammazzato e l’arma utilizzata (una pistola 7.65) mai ritrovata. Le indagini che seguirono al delitto non portarono a nulla.

Il cinquantenne arrestato per le violenze sessuali sulla figlia è stato denunciato dalla moglie che, riuscendo a vincere la paura e dopo essere scappata dall’abitazione coniugale, ha raccontato gli orrori di cui è stata testimone ai Carabinieri. La donna ha deciso di raccontare tutto ai militari e a mettere nero su bianco violenze fisiche, psicologiche e sessuali che sono state confermate ai carabinieri anche da alcuni dei suoi quattro figli - di 23, 15, 8 e 7 anni, tre maschi, due dei quali frutto della relazione con il 50enne, e una femmina - che hanno pure consegnato agli investigatori video e foto dai contenuti inequivocabili. Tutti i componenti della famiglia sono stati lungamente ostaggio del marito e padre aguzzino e sottoposti a vessazioni, anche di carattere sessuale, nel caso della donna e della figlia.

Botte, bastonate e sassate per i figli maschi quando questi sbagliavano o non eseguivano pedissequamente gli ordini del padre, come ad esempio badare al gregge, oppure assistere a crudeli uccisioni di animali, in particolare cani, impiccati o ai quali veniva sparato. Un quadro terribile.