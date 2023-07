Incidente frontale a Corigliano Rossano: due feriti in codice rosso

Ennesimo brutto incidente nella Sibaritide. Il sinistro è avvenuto in località Apollinara una frazione dell’area urbana di Corigliano. A quanto si è appreso ad essere coinvolti sono due mezzi, una vettura e un furgoncino che sarebbero venuti in urto in maniera frontale. Due i feriti gravi che sono stati trasferiti entrambi in codice rosso all’ospedale di Rossano.