Corigliano Rossano, lutto cittadino per onorare la memoria di Carlo Laudone

Lutto cittadino per il giovane Carlo Laudone nel giorno delle esequie. Lo ha indetto l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano che si stringe attorno al dolore della famiglia. I funerali dello sfortunato ragazzo ancora non stati fissati poiché quasi certamente si procederà nelle prossime ore con l’autopsia sulla salma del giovane barista. Questi gestiva un bar allo scalo di Corigliano ed è deceduto nel pomeriggio di giovedì scorso in un tremendo incidente stradale avvenuto per le vie cittadine, dopo che la moto su cui viaggiava si è scontata con una Ford Fiesta guidata da una donna del posto, anche lei rimasta ferita nell’impatto. Il giovane è letteralmente volato in aria per poi cadere in maniera violenta sull’asfalto. Inutili i soccorsi ed anche l’arrivo dell’elisoccorso atterrato in piazza Salotto.

Il suo cuore si è fermato proprio mentre lo stavano portando dal luogo dell’incidente verso l’elicottero. Una tragedia che ha scosso tutta la città dove il ragazzo e la sua famiglia sono conosciuti e stimati. In articolare tra i tanti messaggi “social” è stata sottolineata la bontà e giovialità di Carlo Laudone, ma anche la sua educazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza