Corigliano Rossano, mancano i posti letto. Pronto soccorso nel caos

Ogni giorno un inferno. È quello che si vive al pronto soccorso dell’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano dove confluiscono non solo gli accessi dell’utenza locale, ma anche tutti i pazienti da Trebisacce a Cariati, formando un imbuto ormai intasato che non è più sostenibile.

Una lotta quotidiana contro la carenza di posti letto, di medici, infermieri, ma anche di notti in cui non puoi soddisfare il paziente che ha bisogno di un otorino o di un ortopedico. Si, proprio così. Per esempio dallo scorso mercoledì 26 luglio fino al 15 agosto l’otorino di sera non è disponibile. Ma questo è solo uno dei disagi. Gli ultimi giorni, complice anche il grande caldo, si sono vissuti momenti estremamente difficili. C’è stato un momento ieri mattina in cui vi erano ben 32 pazienti da gestire, mentre sono tornati al mattino i feriti coinvolti la sera prima in un sinistro stradale che non avevano potuto sottoporsi alla visita all’ortopedico. Un meccanismo che si ingolfa a più riprese, anche perché non si riescono a fare le dimissioni, sia perché l’unico medico di turno è impegnato a fronteggiare le continue emergenze, ma anche perchè spesso i pazienti che necessitano di ricoveri rimangono a stazionare in pronto soccorso in attesa che si liberi un posto. Ad esempio l’altro ieri era ancora fermo in attesa di un posto letto un paziente che era arrivato lo scorso venerdì 21 luglio soccorso. Questi sono i numeri, questa è la realtà di un sistema che deve essere rivisto.

