Fagnano in lutto, 43enne muore in un incidente in provincia di Rieti

La notizia è di quelle terribili, pesanti da metabolizzare. Specie se arriva come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio dell’ultima domenica di luglio. Si pensa al mese d’agosto in arrivo e alle possibili vacanze. Ma poi la quotidianità viene spezzata dalla tragedia: Danilo Faradacco, 43 anni, originario di Fagnano Castello, ma residente a Formigine in provincia di Modena (Emilia-Romagna), sarebbe deceduto a causa d’un grave incidente mortale.

Il dubbio diventa, purtroppo, amara realtà quando più tardi sulla pagina social del Comune fagnanese si legge: «Il sindaco Raffaele Giglio e l'amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia di Pasqualino Faradacco (Franco per gli amici), per la tragica perdita del figlio Danilo, esprimendo vicinanza alla moglie e ai figli». Da qui, considerando «il cordoglio che ha colpito tutta la comunità, l’evento previsto nel programma estivo, viene sospeso in segno di lutto».

Poi pervengono alcuni particolari dal luogo del sinistro. Uno schianto frontale tra due moto sulla strada statale 471 in provincia di Rieti, al km 23,5 posto tra i paesi di Posta e Leonessa. Sono due i decessi, purtroppo. Oltre al 43enne fagnanese, presumibilmente in ferie insieme a moglie e figli, muore anche un 45enne romano. Sul posto giunge una terza moto, scivolata sui detriti dello scontro, e dei due a bordo di quest’ultima solo uno riporta ferite non gravi, trasportato dal 118 in ambulanza all'ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di domani di Gazzetta del Sud - Cosenza