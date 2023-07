Sono stati momenti drammatici quelli vissuti stamattina lungo la Statale 106 in località Thurio. Un uomo di 34 anni, colto da malore, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere sul guardrail. Una volta soccorso, è stato trasferito con l'eliambulanza a Cosenza, mentre Sulla statale si sono formate lunghe code con il traffico rimasto bloccato per più di mezz'ora in entrambi i sensi di marcia.