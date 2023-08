Praia, aggredisce gli impiegati nell’Ufficio postale

Momenti di tensione e paura, ieri mattina, all’ufficio postale di Praia a Mare. Un uomo è entrato all’improvviso e ha iniziato a inveire contro i dipendenti dell’Ufficio postale. Erano da poco trascorse le dieci di un caldo lunedì di fine luglio quando un uomo entrando in modo irruento ha cominciato a dare in escandescenza. Da quanto si è appreso sul posto c’era anche un agente della Polizia municipale che ha provato a calmarlo, ma tutti i tentativi sono andati a vuoto.

A quel punto è stato necessario l’intervento dei carabinieri della Stazione di Praia a Mare che hanno arrestato l’uomo. Quanto accaduto, ieri mattina, in pieno giorno a Praia ha suscitato molta preoccupazione soprattutto perché in questo periodo la cittadina dell’Alto Tirreno cosentino è piena di turisti anche provenienti da altre regioni.

Ma non è la prima volta che accadono episodi del genere. Infatti, quella di ieri mattina è la seconda volta in quindici giorni. Era successo già lo scorso 17 luglio, sempre nello stesso ufficio postale, quando un’altra persona era andata in escandescenza ed è stato necessario l’intervento della Polizia municipale e del 118.