Cosenza, la comunità islamica condanna la droga

La comunità musulmana del Rialzo, in viale Parco Giacomo Mancini, prende le distanze dagli africani arrestati, nei giorni scorsi, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto che in alcune occasioni – così come emerge dalle carte dell’inchiesta della Dda di Catanzaro – alcuni indagati si dessero appuntamento nei pressi della moschea, indigna il responsabile del centro islamico Mohamed Fatih. «la moschea è un luogo di culto» afferma, la moschea, rimarca Mohamed Fatih «è il luogo dove si celebra la parola e si incontra Dio e quindi si apprende un modo di vivere retto, obbediente alle leggi e estraneo a tutto ciò che danneggia non solo la vita umana, ma anche il buon nome di una comunità che fa di tutto per integrarsi ed essere dei annoerata tra i buoni cittadini». È una presa di posizione ferma, marcata, quella del responsabile del centro islamico del Rialzo, luogo in cui da anni convivono non solo alcune comunità africane, ma anche cinesi e la onlus Stella Cometa e il Moci.

