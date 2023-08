Dramma sfiorato a Cittadella del Capo: ragazza si tuffa col mare agitato, si salva grazie al soccorso dei villeggianti VIDEO

È andata bene. È andata benissimo, in realtà, ai due fidanzatini che, stamattina, nonostante il mare fosse agitato e in barba ai suggerimenti dei villeggianti di un lido balenare di Cittadella del Capo, hanno scelto di tuffarsi ugualmente in acqua. Peccato che, dopo qualche minuto, anche loro si siano accorti dell'impossibilità di poter restare a galla. Il ragazzo è riuscito a tornare a riva, mentre la ragazza si è aggrappata alla boa, in attesa che arrivassero i soccorsi. La bagnina del lido ha contattato la Guardia costiera di Cetraro: la motovedetta non si è potuta avvicinare per via degli scogli. A salvare la giovane è stato un gruppo di villeggianti e dei proprietari dei lidi che, grazie a galleggianti e corde hanno creato un cordone che ha raggiunto la ragazza e le ha consentito di rientrare. Grande apprensione da parte dei presenti. Tutto è bene quel che finisce bene, ma il lieto fine non era affatto scontato. Che sia un monito per chiunque decidesse imprudentemente di tuffarsi con il mare agitato.