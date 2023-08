Scuole rimaste senza presidi a Cosenza, al via la caccia al reggente

È arrivato il momento dei presidi. Oggi pomeriggio a partire dalle 15 l’Ufficio scolastico regionale incontrerà i sindacati per fare chiarezza sulle scuole sottodimensionate o normodimensionate in deroga che quindi dovranno essere affidate a un dirigente reggente. Un passaggio decisivo affinché l’anno scolastico che verrà, ormai dietro l’angolo, possa partire in piena regola. In base a quanto trapelato dovrebbero essere settantacinque le scuole calabresi rette per dodici mesi da presidi esterni. Numeri in aumento rispetto allo scorso anno. La maggior parte degli istituti in attesa d’un dirigente temporaneo sono ovviamente in provincia di Cosenza. Le cifre sono comunque ancora ufficiose. Per avere certezze bisognerà aspettare il faccia a faccia di oggi pomeriggio tra i vertici della scuola calabrese e i leader delle forze sociali.

Venerdì scorso 4 agosto è stato pubblicato il bando relativo al concorso per l’insegnamento dell’Educazione motoria nella scuola Primaria. Durante l’anno scolastico appena concluso questo insegnamento ha interessato solo le quinte classi dell’ormai ex scuola Elementare, mentre dal prossimo sarà esteso anche alle quarte. Ecco perché servono molti più docenti in cattedra, i quali saranno impegnati per due ore a settimana. In tutta Italia sono 1.740 i posti da assegnare con questo concorso. In Calabria, in particolare, le caselle da riempire sono 34, molte delle quali nel Cosentino. La procedura concorsuale sarà su base regionale, abilitante e prevede una selezione per titoli ed esami. Sarà possibile presentare la domanda, esclusivamente online, in una sola regione dalle 9 di oggi alle 23:59 del prossimo 6 settembre.

