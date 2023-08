Gli autovelox della 106 cosentina adesso non fanno paura: sequestrati

I sequestri effettuati nei giorni scorsi dalla polizia giudiziaria della Stradale di Cosenza hanno interessato anche una parte degli autovelox montati sulla Statale 106 bis e ter. Compresi quelli tra Sibari e Rocca Imperiale in direzione nord e direzione Sud verso Corigliano-Rossano. La polizia stradale di Cosenza ha agito per specifica competenza normativa alla fine di una articolata attività di indagini e di accertamenti, ha provveduto, di iniziativa, ad effettuare il sequestro dei sistemi di rilevazione automatica della velocità. Non è chiaro ancora in quali comuni di preciso sia effettivo il provvedimento, di sicuro ha interessato quello della Provincia di Cosenza al confine tra la frazione di Lattughelle e Cantinella di Corigliano-Rossano e ricadente in agro di quest’ultimo comune, quelli di Roseto e di Villapiana. Mentre quelli di Cassano, presenti sulla Statale 534 al momento sono esenti dallo stop. Nello specifico la Polizia stradale ha provveduto a sequestrare un sistema denominato Scout Speed, un sistema installato a bordo di un’autovettura Fiat Punto di proprietà di una società privata noleggiata da questa ultima a vari comuni dell’hinterland utilizzato per il rilevamento dinamico del superamento dei limiti di velocità con modalità di contestazione differita. Successivamente sono stati sequestrati misuratori di velocità denominati T-Exspeed V.2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale, dislocate lungo numerose arterie del territorio della provincia di Cosenza. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza è quello di truffa e viene contestato nei confronti del legale rappresentante della società appaltatrice. Il tutto è stato ritenuto necessario al fine di accertare la legittimità di tali sistemi, di proprietà di società private che vengono date in noleggio a enti locali e per cui sono state rilevate delle difformità inerenti l’omologazione dei sistemi.