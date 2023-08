Poliambulatorio di Cassano, sospeso il servizio di Radiologia: fioccano le proteste

Nuova tegola sul Poliambulatorio: sospeso il servizio di radiologia. La nuova, ennesima, denuncia arriva ancora dal Comitato Spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme. «Continuano ad emergere quotidianamente disfunzioni – evidenzia il portavoce del Comitato Francesco Garofalo – che si ripercuotono negativamente nell'offerta adeguata dei servizi sia in una situazione ordinaria, che di urgenza. Il tutto avviene, nel silenzio delle istituzioni e della politica». Non è la prima volta – fanno rilevare dal Comitato – che le vistose carenze di organico soprattutto nel settore medico vengono a galla nel periodo estivo, in cui la popolazione residente si quadrupla, atteso che il territorio di Cassano, conta ben tre popolosi centri urbani. Anche in altri settori la situazione non è da meno, il gabinetto di diabetologia, risulta sospeso, in quanto il precedente specialista, si è trasferito in altra sede. Di conseguenza, i pazienti per le striscette e per il piano terapeutico, vengono dislocati in altre strutture. I disagi in ambito sanitario, infatti, non si fermano a questo problema. Proprio la scorsa settimana l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza aveva comunicato che, malgrado il distretto sanitario abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), per mancanza di personale sanitario, nella frazione di Doria non sarà in parte attivo il, 13, 15, 18, 20 e 26 del mese in corso. Anche nelle zone limitrofe le cose non vanno meglio. Una situazione, dunque, che si fa sempre più complessa e difficile da gestire.

