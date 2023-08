A Castrovillari parte il consolidamento del Colle della Basilica

Aggiudicati i lavori di consolidamento del Colle della Madonna del Castello. L'amministrazione comunale, infatti, ha annunciato la conclusione della procedura di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento del versante nord del Santuario della Madonna del Castello. Ora si procederà alle verifiche previste dalla normativa in materia di appalto, propedeutiche alla stipula del contratto e subito dopo ci sarà l’avvio dei lavori. Trattasi del primo finanziamento per circa 2.900.000 euro, nell’ambito della mitigazione del rischio idrogeologico. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per questo primo risultato e ringrazia gli uffici comunali per il lavoro svolto. L’esito della gara d’appalto è stato immediatamente comunicato dal sindaco al vescovo della diocesi, mons. Francesco Savino, quindi al rettore del Santuario Basilica minore pontificia della Madonna del Castello, mons. Carmine De Bartolo, i quali da tempo aspettavano, unitamente ai cittadini castrovillaresi, la conclusione di in lungo iter partito anni addietro. Dietro l'angolo adesso c'è la terza trance dell'intervento: con decreto del mese di luglio, il comune di Castrovillari ha ottenuto un secondo finanziamento, dal Ministero dell’Interno, per ulteriori 2.500.000 euro. Presto verrà avviata la fase di progettazione per proseguire nei lavori di consolidamento del primordiale borgo antico.

