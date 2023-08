Doppio incidente a Cassano, in entrambi i casi fugge uno degli automobilisti coinvolti. Una signora in codice rosso

Sbatti e scappa. È questo il comune denominatore di due incidenti che si sono registrati mercoledì pomeriggio nella cittadina sibarita.

Il primo scontro è avvenuto tra tre macchine sulla strada di Caccianova, nei pressi della comunità “Il Mandorlo”, da Sibari in direzione Cassano, in fuga la quarta coinvolta nel sinistro. Si tratta di una Panda, un Fiorino e una Alfa Romeo. Ignoto il modello e la casa produttrice del quarto veicolo. Ignari anche i motivi che hanno portato il guidatore a dileguarsi: non è chiaro se sia stata proprio questa a causare il tamponamento a catena.

Due i feriti nell’impatto: una signora più grave, con trauma cranico, trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Rossano e una bambina ferita lievemente. Sul posto intervenuta è intervenuta la pet di Cassano, i carabinieri e i vigili urbani di Cassano.

Un copione simile è andato in onda anche nel corso di un altro incidente avvenuto quasi in contemporanea. Nel secondo caso l’impatto è avvenuto nel quartiere marinaro di Millepini – Bruscata grande sulla strada che porta ai camping e al mare. L’incidente, in questo caso, ha coinvolto tre vetture: due subiscono danni e restano sul posto, una Opel e una Fiat Bravo, la terza – che a detta dei conducenti delle due macchine avrebbe provocato lo scontro – scappa.

Nella Bravo un ragazzo e una ragazza che stavano andando al mare. Lei, poco più che ventenne, è stata portata al pronto soccorso di Rossano per accertamenti. Sul posto la pet di Cassano e la Polizia locale. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per guidatori e passeggeri.