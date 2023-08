Praia a Mare, sequestrati oltre 50 ombrelloni “segnaposto”

Operazione spiaggia libera. La notte scorsa la Guardia costiera ha sequestrato oltre cinquanta attrezzature da mare usate come segnaposto sulla spiaggia. Nel corso del blitz la Guardia costiera ha dovuto utilizzare anche pinze e altri oggetti per staccare e portare via gli oggetti che erano stati fissati sulla sabbia per marcare il proprio posto nonostante si trattasse di spiaggia libera.

All’operazione hanno partecipato anche gli operai del Comune di Praia a Mare. Si tratta di uno dei tanti interventi che la Guardia costiera sta portando avanti nelle ultime settimane sulla costa tirrenica cosentina. Nei giorni scorsi, lo stesso blitz è stato eseguito a Tortora, mentre la scorsa settimana la Guardia costiera ha effettuato un mega sequestro di ombrelloni e sedie a sdraio anche a Cetraro. Ogni anno, le forze dell’ordine e preposte al rispetto della Legge monitorano la costa tirrenica cosentina al fine di verificare che non ci siano situazioni di abusivismo e illegalità. Quello della spiaggia occupata abusivamente è un fenomeno che si verifica ogni anno sulle spiagge del Cosentino e che diventa sempre più frequente anche a causa dell’aumento dei prezzi nelle strutture balneari.