Operazione Gentleman II a Cassano, Francesco Faillace torna in libertà

Francesco Faillace torna in libertà. L'indagato difeso dagli Avvocati Vincenzo Belvedere e Claudio Cavaliere nell'operazione Gentleman II, esce dal carcere di Rebibbia. È stata depositata ieri mattina l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti del Faillace, con conseguente revoca della misura applicata.

Faillace era stato arrestato in Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo all'operazione Gentleman II che, nel mese di luglio, aveva portato, all'interno di una squadra investigativa comune tra più Stati, all'arresto di numerosi altri co-indagati di diverse nazionalità. L'operazione, condotta di concerto tra Italia, Francia, Germania e Olanda, con l'ausilio dell'Interpol e dell'Europol, avvalendosi di sofisticati strumenti captativi di nuova generazione, conduceva all'arresto, a vario titolo, di numerosi soggetti con l'accusa di associazione a delinquere, di matrice mafiosa, finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti avvalendosi di canali individuati in Albania, Spagna, Germania, Belgio, Serbia, Montenegro, e Sudamerica. Faillace, individuato come soggetto appartenente al sodalizio Abbruzzese- Forastefano, egemone nella sibaritide e con diramazioni in diverse aree d'Europa, veniva accusato di aver partecipato ad un summit di mafia a Francoforte sul Meno, rivolto a pianificare l'acquisto di un carico di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dalla Colombia e diretto al porto di Rotterdam. Faillace, secondo la ricostruzione della Dda antimafia, avrebbe contribuito in maniera significativa, con i propri mezzi e con proprie risorse economiche, all'attuazione del progetto criminoso.

Il narcotico, secondo la prospettazione d'accusa, sarebbe stato poi distribuito in diverse piazze di spaccio, tra cui quelle della sibaritide. Estradato dalla Spagna il 3 Agosto 2023, i difensori avanzavano immediata richiesta di riesame che veniva fissato per la discussione il 16 Agosto 2023 presso il Tribunale di Catanzaro. A seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, dopo 13 giorni di detenzione, Faillace è tornato in libertà. I difensori hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto a seguito di questa prima fase dell’inchiesta.