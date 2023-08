Rubano il loro camper, turisti ospitati a Scalea

Una disavventura circondata, però, da un mare di solidarietà che arriva fino a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Helen Gosling, 32enne originaria dell’Inghilterra, e Andrew White, 30enne scozzese, avevano un sogno: quello di girare l’Europa con il loro camper. Ma, nelle scorse settimane, il mezzo - loro insostituibile compagno di viaggio, è stato rubato. Da quel momento la vacanza dei due giovani ha preso una piega diversa, ma è stata caratterizzata anche dalla generosità di molte persone. In questi giorni, Helen e Andrew si trovano sull’Alto Tirreno cosentino e sono stati ospitati in una casa di campagna in attesa di ritrovare “Hermy”, il camper di Helen chiamato così in onore di Hermione, l’amica di Harry Potter.



Helen ha raccontato la sua disavventura e anche l’evolversi della situazione pure sul suo profilo Facebook sul quale pubblica post e foto del suo camper. La giovane ha iniziato a viaggiare prima con il suo cane e poi con loro si è aggiunto Andrew. Avevano già fatto diversi viaggi e visitato tanti posti in giro per l’Europa. Ma lo scorso 4 agosto è accaduto che all’esterno dell’Ikea di Collegno, nell’area metropolitana di Torino, qualcuno ha rubato il loro camper con tutto quello che c’era dentro: dai vestiti ai ricordi di una vita. «Il nostro periodo a Torino è andato un po’ diverso da come ci aspettavamo - ha scritto Helen sul suo profilo Facebook -. Ma ora che siamo diretti a Scalea in attesa di notizie su Hermy, devo dire che mi dispiace andare. Abbiamo avuto probabilmente uno dei fine settimana più difficili della nostra vita, ma queste persone meravigliose ci hanno portato a casa loro senza pensarci due volte. Ci hanno nutrito, vestito e confortato nel momento del bisogno. Le parole non potranno mai ripagarti della tua gentilezza, quindi immagino che dovremo tornare a trovarci qualche volta».