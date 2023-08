Castrovillari, autotrasportatore derubato sulla Statale 534 : mezzo dato alle fiamme

Notte da incubo per un autotrasportatore, sequestrato e rapinato del carico in viaggio dalla Puglia. Tutto dopo un inseguimento pieno zeppo di tensione sulla 534 che lega Doria di Cassano Ionio a Cammarata. Il mezzo s'è dovuto fermare “per forza” nei pressi dello svincolo 534, vale a dire dove alcune persone volevano il carico in viaggio verso il lametino.

Dentro c'erano soprattutto elettrodomestici. Tutto s'è consumato sulla corsia nord che conduce all'A2 del Mediterraneo. Il blitz, durato pochi istanti, ha visto i malviventi bloccare con la forza il mezzo. Uno di questi malfattori sarebbe poi salito sul tir e, sotto la minaccia di armi, avrebbe spinto l'autotrasportatore a seguire un percorso preparato con cura. Il mezzo avrebbe rapidamente raggiunto una stradella interpoderale presente nella zona di Cammarata-Garga, a due passi dal centro servizi.

È seguita la completa razzia del camion. Molto probabilmente grazie ad altri mezzi capaci di contenere il bottino. Le fauci della notte, e questo dopo alcune ore, sono state illuminate dalle fiamme: il mezzo pesante è stato dato alle fiamme. Il conducente del mezzo è riuscito, dopo diversi minuti, a dare l'allarme grazie ai numeri di emergenza.

