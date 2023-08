Rossano, blitz dei ladri nell’Istituto tecnico. Trafugati ben quattro computer

Quarto furto ai danni di un istituto scolastico cittadino nel giro di pochi mesi. L’obiettivo è comune: i computer di cui le scuole sono dotate.

È quanto avvenuto la notte scorsa nella sede dell’Istituto tecnico industriale di Rossano, da cui sono stati asportati quattro computer, anche se in questo caso grazie al fiuto degli agenti di polizia la refurtiva è stata recuperata.

A quanto si è appreso ignoti si sono furtivamente introdotti all’interno dell’istituto scolastico di via Nestore Mazzei allo scalo della città. Ancora prima di penetrare dentro la scuola si sono premurati di mettere fuori uso le telecamere di sorveglianza.

Ciò fa propendere per l’ipotesi che il furto sia stato pianificato con metodo e con attenta preparazione. Distrutte le telecamere, i ladri hanno forzato una finestra e si sono diretti nella sala multimediale da cui hanno portato via, come detto, quattro computer. Il furto è stato scoperto ieri mattina e i responsabili dell’istituto hanno subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Giunti sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano hanno subito condotto i primi rilievi all’interno dell’aula per poi avviare le indagini. I controlli fatti li hanno portati ad effettuare un controllo in cantiere edile attiguo alla scuola.

