Tragedia ad Albidona: cade da un albero di fichi nel suo podere, muore un 68enne

Tragedia in contrada Potente. Uomo cade da un albero di fichi nel suo podere e muore poco dopo in ospedale. Giornata di lutto nel piccolo centro montano dell'Alto jonio cosentino. Da quello che si è appreso, Francesco Adduci 68 anni, stimato lavoratore del posto, verosimilmente si trovava su un albero per raccogliere fichi quando è accaduta la disgrazia. Il pensionato albidonese, emigrato per anni in Svizzera, conosciuto e stimato in paese, gran lavoratore, dedito sempre alla famiglia e al dovere, era assai pratico nel campo dell'agricoltura, non certo un novello, tutt'altro. Ma stavolta qualcosa è andata storta, e una brusca caduta in quel terreno dove aveva faticato tanto, con sforzi e sudori, e che gli ha fatto compagnia per intere giornate, sotto il sole cocente o la fitta pioggia, gli é costata la vita. Un volo a terra di alcuni metri, dopo essere scivolato con un piede, gli avrebbe provocato un trauma cranico e toracico. A nulla sono serviti i soccorsi.