Cassano, operazione Athena: l’azienda Agrifruit restituita ai legittimi proprietari

Operazione Athena: l’azienda Agrifruit restituita ai legittimi proprietari. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, così decidendo all’udienza del 18 agosto, su istanza dei difensori, gli avvocati Enzo Belvedere e Pasquale Filippelli, ha restituito la nota Azienda Agricola Agrifruit ai legittimi proprietari, i fratelli Laino. Ritenendo che l’azienda fosse compendio di delitto, il Gip del Tribunale di Catanzaro, ne aveva disposto il sequestro, unitamente con le misure cautelari personali. Impugnati i due provvedimenti, personale, per intestazione fittizia di beni e reale, il Riesame ha dato ragione di entrambi i provvedimenti, annullando tutte le misure disposte nei confronti dei Laino.

L'inchiesta

L’operazione "Athena" è scattata all’alba del 30 giugno 2023, a Cassano ed in altri centri della provincia di Cosenza, durante la quale è stata "decapitata" la cosca di Lauropoli. In campo centinaia tra Carabinieri del Nucleo Investigativo reparto Operativo - Comando Provinciale di Cosenza, Polizia di Stato con il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale Operativo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 68 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle finalità mafiose, nonché in ordine a plurime estorsioni con particolare riguardo alle aziende operanti nel settore turistico e agricolo, favoreggiamento della latitanza e ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.