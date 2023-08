Cosenza, minaccia la convivente e lei si barrica in casa

Si era barricata in casa per sfuggire all’aggressività del suo convivente. Gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo che era stato segnalato perché in una nota piazza della città stava aggredendo fisicamente la sua compagna. I poliziotti sono prontamente intervenuti sul posto e hanno sorpreso un uomo, in evidente stato di agitazione psico-fisica, che inveiva nei confronti di una donna la quale, per sfuggire alle sue ire e temendo per la propria incolumità fisica, si era rinchiusa in casa affacciandosi alla finestra solo dopo aver notato l’arrivo delle Volanti della Polizia. Ma l’uomo, incurante della presenza degli agenti, con voce alterata, rivolgeva alla convivente epiteti offensivi e ripetute minacce di morte. La donna ha subito dopo formalizzato la denuncia in Questura spiegando ai poliziotti di aver già denunciato, in passato, l’uomo per gli stessi reati. Quest’ultimo, già sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale, è stato arrestato. Ma l’attività di contrasto al fenomeno dei maltrattamenti e dello stalking prosegue senza sosta sotto il coordinamento del questore di Cosenza, Michele Maria Spina. Infatti, sempre nei giorni scorsi, gli agenti della squadra mobile - diretta da Gabriele Presti - hanno eseguito la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della moglie.

