Cittadella del Capo, auto con i freni in avaria travolge due villeggianti

Sfiorata la tragedia a IV Novembre, rione storico di Cittadella del Capo. Erano da poche passate le 16, quando una Renault Clio, condotta da un villeggiante campano, stava percorrendo la discesa che s’immette su via Nazionale, l’arteria principale della frazione marinara. All’improvviso, i freni dell’automobile - a bordo c’erano altre persone - pare non abbiano più funzionato. L’automobilista avrebbe cercato di frenare ma invano, mentre la macchina procedeva lungo la discesa.

Per evitare il peggio, il conducente sembra abbia avuto la prontezza di tirare il freno a mano. L’auto ha però divelto cinque dei piloncini che delimitano la stradina usata dai pedoni per salire e scendere dal rione storico. Per poi girarsi su se stessa in testacoda. Prima che la corsa del veicolo finisse, ha centrato una bambina di circa sei anni che, insieme a un’altra ragazza, stava camminando ai bordi della strada. La piccola - una turista campana - ha riportato ferite al volto ed escoriazioni: trasportata in ambulanza all’ospedale civile “Iannelli” di Cetraro, è stata poi trasferita all’Annunziata di Cosenza. Non sarebbe in pericolo di vita. L’altra ragazza - anche lei una villeggiante campana - avrebbe riportato delle ferite al piede: è stata condotta in ospedale per accertamenti.

