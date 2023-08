A Cosenza è stato arrestato un 23 enne per atti persecutori nei confronti della ex compagna. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo stava cercando di sfondare la porta dell’abitazione dove si era rifugiata la vittima per sfuggire all’ira dell’uomo che non si è placata neanche alla vista degli agenti che lo hanno condotto in carcere.