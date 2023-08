Luzzi, elude i domiciliari per minacciare e dar fuoco all'auto dell'ex compagna: rintracciato e arrestato a Paola

Elude i domiciliari e viene condotto in carcere. I carabinieri di Rende hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare originaria con applicazione di carcerazione nei confronti di F.R., 38 anni, di Luzzi, indagato per il reato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

La vicenda

I carabinieri di Luzzi hanno effettuato un controllo a casa dell’uomo, per verificare che questi fosse regolarmente in casa come previsto dalla misura cautelare a cui era sottoposto. Quest'ultimo, però, si era allontanato per raggiungere l’ex compagna a Taverna di Montalto Uffugo, recandosi a casa di un’amica della donna, spaventando le due figlie minori e dando fuoco all'auto dell'ex compagna che, impaurita per la propria incolumità e quella dei propri familiari ha sporto una nuova denuncia, riferendo che l’uomo aveva continuato a molestarla e perseguitarla anche dopo l’applicazione della misura cautelare. L'uomo, poi, si è reso irreperibile, fino a quando non è stato rintracciato a Paola.