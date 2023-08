Vasto incendio nel Parco del Pollino, devastato dalle fiamme il costone di Serra Dolcedorme

Dalla scorsa notte è attivo un vasto incendio che impegna il costone orientale di Serra Dolcedorme, nel Parco Nazionale del Pollino. Vigili del fuoco, ma soprattutto 2 canadair e 1 elicottero stanno operando per bloccare le fiamme. Molto probabile la natura dolosa dell'incendio, divampato, chiaramente, in un luogo di non facile accesso. Le operazioni di spegnimento sono seguite da vicino soprattutto dai carabinieri forestali.