Uno schianto sulla vecchia Statale, in località "la Fonte", a Villapiana. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polstrada, la moto condotta da un 18enne, G. P. di Castrovillari, è finita contro un tir. Il centauro è stato trasferito all'Annunziata di Cosenza. La strada è rimasta chiusa per ore.