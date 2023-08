Campora, salta l'appuntamento dei fedeli: la statua di San Francesco non prende la via del mare

E alla fine il “miracolo”, per come invocato nelle scorse settimane dalla comunità camporese, non ha avuto luogo. «La processione a mare della statua di San Francesco di Paola, con la reliquia del Santo Mantello per questioni burocratiche non si farà»: lo hanno ufficializzato i volontari che si prestano alla realizzazione dell’evento. Quello che lascia ai residenti della frazione l’amaro in bocca è la motivazione.

«Nonostante - si legge in una nota - l’iter per le autorizzazioni necessarie sia partito già da qualche mese, le rilevazioni dell’ente comunale che consentono il passaggio di imbarcazioni nel porto con un pescaggio di 1.10 metri, sono arrivate soltanto il 22 agosto. La processione a mare, che si sarebbe dovuta svolgere oggi, è una tradizione ripresa dodici mesi addietro ed aveva suscitato entusiasmo non solo nei camporesi, ma anche nei tanti fedeli che si sono ritrovati sulla costa».

Gli organizzatori sperano che «nel 2024 si possa ripetere l’emozionante corteo, ma più in generale la speranza è che il porto di località Principessa possa tornare ad ospitare qualunque tipo di imbarcazione, nel pieno significato di approdo turistico». Sulla base della cronologia degli eventi e delle tempistiche i devoti di Campora San Giovanni puntano il dito contro l’esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Pellegrino «che avrebbe potuto adoperarsi per rendere possibile lo svolgimento del corteo».

