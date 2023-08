La strada per la Marina è ancora chiusa, come il Teatro. La denuncia del gruppo Cetraro in Azione

"É sciatteria o incapacità?" A chiederselo è il gruppo politico Cetraro in Azione, rappresentato in Consiglio comunale dall'ex sindaco e consigliere regionale Giuseppe Aieta, in riferimento a quello che sostengono sia il mancato impegno dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ermanno Cennamo relativamente alla persistente chiusura di due importanti opere, la strada che collega il Centro alla Marina e il Teatro comunale.

"Sulla strada non si hanno notizie da fine maggio - hanno messo in evidenza i membri del gruppo in una nota - se non quella di vedere una strada importante addirittura ripulita a luglio, ma ancora chiusa. La seconda riguarda il Teatro comunale. Qui la storia si complica e tocca il grottesco perché il Sindaco, in occasione di una iniziativa natalizia de Il Sipario, aveva promesso con enfasi che sarebbe stato riaperto a marzo scorso. Ora, le questioni sono due: o si parla a vanvera senza conoscere i problemi o i problemi si conoscono e la sciatteria ha invaso Palazzo Pallottini. In entrambi i casi sarebbe consigliabile a chi ancora ha credibilità politica e sostiene questo Titanic amministrativo staccare la spina e ridare speranza ai cittadini".