Paola, undici pm in campo per il posto di procuratore I NOMI

Sono undici i candidati scesi in campo per la guida della Procura di Paola. Infatti, dallo scorso 24 maggio il posto del capo dei pm è vacante perché l’allora procuratore capo Pierpaolo Bruni ha preso servizio come procuratore capo a Santa Maria Capua Vetere.

Nei giorni scorsi è scaduto il termine per la presentazione delle domande per l’Ufficio paolano. Ecco i magistrati che hanno presentato domanda: Domenico Fiordalisi; Antonio Clemente; Vincenzo Luberto; Mario Palazzi; Bruno Antonio Tridico; Ernesto Sassano; Francesco Rotondo; Paolo Sirleo; Alessandra Maria Ruberto; Fabrizio Monaco e Domenico Guarascio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza