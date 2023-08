Corigliano Rossano, cadavere di un uomo ritrovato all'interno di un casolare

Il cadavere senza vita di un uomo di nazionalità straniera è stato ritrovato, questo pomeriggio, in un casolare in aperta campagna in località Thurio a Corigliano Rossano. Come è stato accertato dalle autorità competenti, l’uomo, a quanto apre di nazionalità romena, è deceduto per cause naturali. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che stanno seguendo il caso. La salma si presentava in avanzato stato di decomposizione e dopo essere stata recuperata è stata trasferita al cimitero di Corigliano.