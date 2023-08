Incidenti stradali, numeri in calo a Cosenza

Incidenti stradali meno gravi, maggiore consapevolezza da parte dei giovani che si mettono alla guida, bilancio non critico della viabilità nell’estate 2023. E’ la fotografia scattata dal vicequestore Pasquale Ciocca, dirigente della Polizia stradale di Cosenza. Sicurezza, incolumità dei cittadini, rispetto delle regole e controllo del territorio: sono queste le parole chiave attorno alle quali si sviluppa il lavoro degli agenti della Stradale.

Nel nuovo Codice della strada potrebbero essere contenute ulteriori strette soprattutto per quanto riguarda l’uso del cellulare alla guida; la circolazione dei monopattini e in generale più tutele per i ciclisti. Si tratta, però, al momento solo di un disegno di legge. Eppure nella provincia di Cosenza, alla luce delle numerose attività di controllo della Polizia stradale, la situazione non è allarmante: giovani e adulti provano a rispettare le regole. «Sull’uso dei cellulari alla guida – ha spiegato il vicequestore Ciocca – quello che più preoccupa è l’invio di messaggi perché, ormai, quasi tutti parlano in vivavoce quando parlano. Il 20 per cento degli incidenti stradali sono dovuti a distrazioni spesso causate dall’utilizzo di strumenti informatici». Nei primi sei mesi del 2023, in provincia di Cosenza, si è registrato un aumento degli incidenti ma non mortali. «Le cause principali – ha aggiunto Ciocca – sono la velocità e le distrazioni. Ma pure andare troppo piano può essere pericoloso». Una delle maggiori preoccupazioni dei genitori, nel periodo estivo soprattutto, è l’uso di droga e alcol da parte dei giovani – specialmente se neopatentati – quando si mettono alla guida. E anche in questo caso si intravedono segnali positivi.

