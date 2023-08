E' stato sospeso il servizio di diabetologia al Poliambulatorio di Cassano

Medico trasferito e servizio di diabetologia sospeso: monta la protesta in città. Il servizio di diabetologia presso il Poliambulatorio di Cassano attualmente risulta essere sospeso, a seguito di trasferimento del medico responsabile, in altra sede. È questa la nuova denuncia del Portavoce del Comitato spontaneo di cittadini, per la tutela della salute, della città delle terme fatta per tramite del suo portavoce Francesco Garofalo.

«La sospensione del servizio - evidenzia Garofalo – ha messo in difficoltà i pazienti, affetti da diabete. Si tratta di un servizio fondamentale per i cittadini, i quali sono costretti a recarsi in altra sede, per effettuare il piano terapeutico e le relative striscette».

La sospensione rappresenta una grave carenza che influisce soprattutto sulla popolazione anziana. Inoltre, il disservizio colpisce la quotidianità di molti pazienti, che non possono recarsi in altre strutture, con tutte le conseguenze che ne consegue: dall'aggravio economico e da trafile insostenibili soprattutto, per i meno abbienti e per le loro famiglie.

