Colta da malore sbanda e finisce fuori strada: nel Cosentino muore una donna di 52 anni

Era alla guida della sua auto, un’Audi Q3, quando un malore, probabilmente, un infarto cardiocircolatorio, l’ha irrimediabilmente stroncata. La vittima: Teresa Lopez, 52 anni, parrucchiera, di Mangone, coniugata, madre di due figlie, una di 26, l’altra di 13 anni, nonna da poche settimane, in attesa del battesimo della nipotina (già fissato al 24 settembre). Ieri mattina, la donna, proveniente dalla sua residenza estiva di Potame, nel territorio del comune di Domanico, dal bivio di Jassa, in territorio belsitese, si era da poco immessa sulla Provinciale per raggiungere Piano Lago, dove ha sede il salone della parrucchieria e dove avrebbe dovuto iniziare la sua giornata di lavoro. Ad un certo punto, colta dal fatale mancamento, evidentemente, ha perso il controllo dell’automezzo, che, sbandando di colpo, è andato a cozzare contro un guardrail e finire fuori strada.