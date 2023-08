Corigliano Rossano, tenta una rapina e scappa ma la Polizia lo arresta

Beccato nel giro in poche ore dalla polizia, l’autore di una tentata rapina ai danni di una attività commerciale in pieno centro allo scalo di Rossano. Nel cuore della notte di martedì scorso personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano – Rossano, diretto dal vice questore Giuseppe Zanfini, ha infatti eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 59 anni, del posto, accusato del reato di tentata rapina aggravata.

Il tentativo di rapina si è consumato attorno alle 3 del mattino, quando l’uomo si sarebbe recato all’interno di un noto esercizio commerciale ubicato in via Nazionale a due passi dalle scuole medie. Si è presentato con volto parzialmente travisato ed armato di un coltello a serramanico ha intimato al titolare di consegnargli tutto l’incasso. In quel momento all’interno del locale erano presenti altre due persone che hanno assistito al fatto. Il titolare approfittando di un momento di distrazione del rapinatore, è riuscito ad uscire fuori dal locale attraverso la porta che dà sul retro chiedendo, segnalando quanto accaduto sull’utenza di emergenza della polizia del 113. A questo punto il soggetto, poi successivamente fermato, cercava di darsi alla fuga tentando far perdere le proprie tracce, senza però riuscire nel suo intento.

