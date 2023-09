Paola, ripensare la mobilità lungo la costa tirrenica

Riorganizzare la mobilità sul Tirreno cosentino. Questo è l’obiettivo che si pongono il consigliere regionale Sabrina Mannarino e il senatore Fausto Orsomarso. I due esponenti di Fratelli D’Italia intendono unire e coniugare le loro forze per un obiettivo comune. Il progetto che si propongono di portare avanti è quello di ricercare le risorse per riprogettare la strada statale 18 e attivare uno studio di fattibilità con titolarità locale, regionale o nazionale al fine di definire costi, benefici e investimenti per la realizzazione di una “metropolitana leggera/sopraelevata” che vada da Praia a Mare ad Amantea. Un servizio ferroviario suburbano ad elevata frequenza che sfrutti le linee ferroviarie già esistenti sul territorio provinciale.

Per il consigliere regionale e il senatore risulta prioritario studiare un nuovo masterplan di sviluppo che metta in sicurezza l’investimento della statale 106 ionica; finanzi il rifacimento della strada statale 18 e, soprattutto, un piano che avvii un’analisi sistematica delle condizioni tecniche-economiche finalizzate all’attivazione di una metropolitana leggera che colleghi più località del Tirreno cosentino.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza