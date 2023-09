Sibaritide, il nuovo progetto della 106 porterà benefici alla SS 534

Con la predisposizione del progetto definitivo del tratto Sibari-Rossano della Statale 106 (il cui inizio dei lavori, qualora il cronoprogramma non dovesse subire intoppi o variazioni, dovrebbe essere previsto per l’inizio dell’estate 2025) anche la 534 subirà una serie di importanti modifiche.

La Statale 534 di Cammarata e degli Stombi, identificata come strada fondamentale che collega l’autostrada A2 Salerno-Reggio al corridoio jonico della Statale 106 che conduce dalla Calabria alla Puglia via Basilicata, sarà anch’essa oggetto di ammodernamento. La strada, infatti, passerà dall’attuale tipo C ad una tipo B a prosecuzione del progetto che si ricollegherà al tratto già ammodernato in corrispondenza dello svincolo con il terzo megalotto Sibari-Roseto in fase di realizzazione. La 534, attualmente, è una arteria a quattro corsie dallo svincolo dell’A2 Sibari-Firmo fino a pochi chilometri dallo sbocco sulla Statale 106 bis al quadrivio dei Laghi di Sibari. L’ultimo tratto, infatti, è a due sole corsie poiché in corrispondenza del restringimento di carreggiata sorgerà lo svincolo per la Sibari-Roseto, il megalotto 3 della nuova Statale 106 jonica mentre a Sud, sorgerà quello, appunto, per il tratto Sibari-Rossano. Proprio per elevare la sicurezza dell’ultimo pezzo di strada, come opera complementare, è previsto un intervento di ampliamento a quattro corsie della Ss 534 anche del tratto attualmente a due corsie.

