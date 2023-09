“Cosenza Open incubator”, l'Amministrazione comunale cede un immobile all'Unical

Martedì 5 settembre 2023 (ore 11), a Cosenza, nella sala stampa del Comune, sarà sottoscritta la convenzione con cui l’Amministrazione cittadina concederà in comodato d’uso all’Università della Calabria un immobile nel centro storico per la realizzazione del progetto «Cosenza Open Incubator», che si inserisce nel quadro delle iniziative finanziate dal Ministero della Cultura per la rigenerazione e riqualificazione urbana della città nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

L'Università ha individuato, tramite una call, 10 progetti di impresa che prevedono la realizzazione di prodotti o l’offerta di servizi in ambito culturale e turistico, caratterizzati da approcci improntati alla sostenibilità ambientale e sociale per rafforzare l’attrattività dell’area. Le start-up, durante il periodo di incubazione, riceveranno gratuitamente da docenti e personale universitario specializzato sostegno per la formazione, la creazione e gestione d’impresa, incluse assistenza amministrativa, organizzativa e legale.

L'Open Incubator sarà in grado di affiancare le nuove imprese nel loro ingresso sul mercato, attraendo investimenti e risorse destinati a replicare nel tempo le attività di sostegno alle aziende in fase di start-up.

Nel corso della cerimonia il sindaco Franz Caruso consegnerà simbolicamente al Rettore Nicola Leone le chiavi dello storico "Palazzo Spadafora» destinato ad ospitare le dieci start-up, selezionate dall’Unical, in attesa del completamento della ristrutturazione del Convitto Nazionale Telesio, sede permanente delle attività dell’incubatore.